MotoGP. Гран-при Чехии. Баньяя выиграл квалификацию, Марк Маркес упал на последнем круге и стал 2-м, Куартараро – 3-й, Алекс Маркес – 8-й, Мартин – 12-й
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя стал быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Чехии MotoGP и завоевал первую поул-позицию в нынешнем сезоне. Двукратный чемпион был вынужден пробиваться в финальную часть сессии через первый сегмент.
Лидер сезона и напарник Баньяи Марк Маркес ехал с опережением графика итальянца, но упал на последнем круге. Испанец в итоге стал вторым, третье время показал Фабио Куартараро из «Ямахи».
Главный конкурент Маркеса-старшего – его брат Алекс Маркес, выступающий за «Грезини» – завершил сессию восьмым, действующий чемпион Хорхе Мартин («Априлия») стал 12-м в первой квалификации после долгого перерыва.
Гран-при Чехии
Брно
19 июля 2025 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.52,303
2. Марк Маркес («Дукати») +0,219
3. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,305
4. Марко Беццекки («Априлия») +0,341
5. Хоан Мир («Хонда») +0,460
6. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,493
7. Педро Акоста («КТМ») +0,527
8. Алекс Маркес («Грезини») +0,547
9. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,574
10. Джек Миллер («Прамак») +0,677
11. Энеа Бастианини («Тек 3») +1,014
12. Хорхе Мартин («Априлия») +1,311
Мартин подтвердил, что останется в «Априлии» в 2026-м. Чемпион MotoGP ранее заявлял, что активирует опцию разрыва