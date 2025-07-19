MotoGP. Гран-при Чехии. Баньяя выиграл квалификацию, Марк Маркес упал на последнем круге и стал 2-м, Куартараро – 3-й, Алекс Маркес – 8-й, Мартин – 12-й

Баньяя взял первый поул в 2025 году после падения Маркеса.

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя стал быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Чехии MotoGP и завоевал первую поул-позицию в нынешнем сезоне. Двукратный чемпион был вынужден пробиваться в финальную часть сессии через первый сегмент.

Лидер сезона и напарник Баньяи Марк Маркес ехал с опережением графика итальянца, но упал на последнем круге. Испанец в итоге стал вторым, третье время показал Фабио Куартараро из «Ямахи».

Главный конкурент Маркеса-старшего – его брат Алекс Маркес, выступающий за «Грезини» – завершил сессию восьмым, действующий чемпион Хорхе Мартин («Априлия») стал 12-м в первой квалификации после долгого перерыва.

MotoGP

Гран-при Чехии

Брно

19 июля 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.52,303

2. Марк Маркес («Дукати») +0,219

3. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,305

4. Марко Беццекки («Априлия») +0,341

5. Хоан Мир («Хонда») +0,460

6. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,493

7. Педро Акоста («КТМ») +0,527

8. Алекс Маркес («Грезини») +0,547

9. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,574

10. Джек Миллер («Прамак») +0,677

11. Энеа Бастианини («Тек 3») +1,014

12. Хорхе Мартин («Априлия») +1,311

Мартин подтвердил, что останется в «Априлии» в 2026-м. Чемпион MotoGP ранее заявлял, что активирует опцию разрыва