Гюнтер Штайнер: «Думаю, «Мерседес» хочет подписать с Расселлом однолетний контракт, а Джордж отказывается»

Штайнер высказал предположение о переговорах Расселла с «Мерседесом».

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер поделился мнением о причинах, по которым «Мерседес» до сих пор не продлил контракт с Джорджем Расселлом .

Штайнер считает, что в «Мерседесе » хотят подписать Расселла на один сезон, чтобы оставить возможность пригласить Макса Ферстаппена в 2027 году.

«Думаю, «Мерседес» хочет подписать с Джорджем однолетний контракт, чтобы иметь возможность заполучить Макса в 2027 году. Джордж же, очевидно, хочет подписать трехлетний контракт, например.

Ну или Джорджа пока не устраивают финансовые условия, а Тото Вольфф хочет тем самым оказать на него давление. Я не знаю внутренней кухни, но подобных моментов может быть много.

Но самый важным момент, как я думаю, в том – что Макс, как мне кажется, собирается остаться в «Ред Булл » в 2026 году, посмотреть на расстановку сил [при новом техническом регламенте], и уже тогда, возможно, сменить команду в 2027 году.

Понятно, что Макс может сделать так в любом году, в зависимости от конкурентоспособности машины, но «Мерседесу» нужно держать для него свободным место в 2027 году.

При этом Тото Вольфф, очевидно, уже сделал ставку на Кими Антонелли, который в 2027 году должен быть уже очень хорош – ведь к тому времени он проведет в «Ф-1» уже два сезона. Так что да, я полагаю, что «Мерседес» предлагает Расселлу однолетний контракт. А Джордж отказывается и говорит, что хочет трехлетний контракт», – рассказал Штайнер.

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?