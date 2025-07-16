Оскар Пиастри: «Не думаю, что ситуация с будущим Ферстаппена хоть как-то его отвлекает»

Пиастри ждет продолжения соперничества с Ферстаппеном.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри уверен, что слухи о возможном уходе Макса Ферстаппена в «Мерседес» и перестановки в руководстве «Ред Булл » не скажутся на его выступлениях в гонках.

И что Пиастри продолжит считать Ферстаппена своим конкурентом в борьбе за чемпионский титул.

«Не думаю, что сейчас мне хоть как-то стоит беспокоиться относительно того, что может случиться в следующем сезоне.

Понятно, что Максу самому придется разбираться с этим делом, хотя я не думаю, что эта ситуация хоть как-то его отвлекает.

И в контексте положения в чемпионате меня тоже не слишком волнует то, что делает Макс, или на сколько именно очков он сейчас отстает.

Я знаю, что он в любом случае будет представлять собой угрозу на каждом Гран-при, ну или почти на каждом. Поэтому его никогда не стоит сбрасывать со счетов.

Мы не знаем, будет ли болиду «Ред Булл» хватать скорости, но я в любом случае стараюсь как можно лучше выступать на каждом Гран-при.

Так что я не слишком беспокоюсь из-за конкретного положения Макса в чемпионате. Хотя понятно, что сейчас он немного отстал и отыграть столько очков будет непросто», – рассказал Пиастри.

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?