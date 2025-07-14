«Хаас» проведет двухдневные тесты для двух японских гонщиков – Хиракавы и Цубоя
«Хаас» организует тесты для гонщиков из Японии.
Команда «Хаас» подтвердила проведение двухдневных тестов, на которых будет использоваться болид 2023 года.
Тесты пройдут 6-7 августа на трассе «Фудзи» в Японии, на котором ранее четырежды проводился Гран-при «Формулы-1» – в 1976, 1977, 2007 и 2008 годах.
Выступать за «Хаас» на тестах будут резервный пилот команде Ре Хиракава, а также действующий чемпион японской «Супер-Формулы» Се Цубои.
Для Цубои, который является чемпионом японских «Формулы-4» и «Формулы-3», а также четырехкратным чемпионом японской Super GT, эти тесты станут первым опытом управления болидом «Формулы-1».
Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости