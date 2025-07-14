«Хаас» проведет двухдневные тесты для двух японских гонщиков – Хиракавы и Цубоя

«Хаас» организует тесты для гонщиков из Японии.

Команда «Хаас» подтвердила проведение двухдневных тестов, на которых будет использоваться болид 2023 года.

Тесты пройдут 6-7 августа на трассе «Фудзи» в Японии, на котором ранее четырежды проводился Гран-при «Формулы-1» – в 1976, 1977, 2007 и 2008 годах.

Выступать за «Хаас» на тестах будут резервный пилот команде Ре Хиракава, а также действующий чемпион японской «Супер-Формулы» Се Цубои.

Для Цубои, который является чемпионом японских «Формулы-4» и «Формулы-3», а также четырехкратным чемпионом японской Super GT, эти тесты станут первым опытом управления болидом «Формулы-1».

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