Титул-2018 в борьбе с Феттелем – лучший в карьере Хэмилтона по версии RN365, титул-2008 за «Макларен» – 2-й

Из семи чемпионств Хэмилтона составили рейтинг в день рождения гонщика.

Издание RacingNews365 распределило титулы пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона от наиболее к наименее впечатляющему.

Рейтинг приурочен к 40-летию, которое британец празднует сегодня, 7 января.

Первое место занял сезон-2018, когда «по всем показателям» должен был победить гонщик «Феррари» Себастьян Феттель .

«Болид «Феррари » был лучше, чем «дива» «Мерседеса » на протяжении большей части сезона, однако Феттель дрогнул после того, как действительно сражался на равных с Хэмилтоном», – говорится в статье.

На второй строчке расположилось первое чемпионство Хэмилтона в составе «Макларена », завоеванное в драматичной борьбе с еще одним представителем «Феррари» Фелипе Массой. Третьим стал сезон-2017 и противостояние с тем же Феттелем, а ниже других оценили титул-2015.

Рейтинг титулов Льюиса Хэмилтона (RacingNews365)

1. Сезон-2018

2. Сезон-2008

3. Сезон-2017

4. Сезон-2020

5. Сезон-2014

6. Сезон-2019

7. Сезон-2015

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