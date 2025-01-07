Титул-2018 в борьбе с Феттелем – лучший в карьере Хэмилтона по версии RN365, титул-2008 за «Макларен» – 2-й
Издание RacingNews365 распределило титулы пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона от наиболее к наименее впечатляющему.
Рейтинг приурочен к 40-летию, которое британец празднует сегодня, 7 января.
Первое место занял сезон-2018, когда «по всем показателям» должен был победить гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.
«Болид «Феррари» был лучше, чем «дива» «Мерседеса» на протяжении большей части сезона, однако Феттель дрогнул после того, как действительно сражался на равных с Хэмилтоном», – говорится в статье.
На второй строчке расположилось первое чемпионство Хэмилтона в составе «Макларена», завоеванное в драматичной борьбе с еще одним представителем «Феррари» Фелипе Массой. Третьим стал сезон-2017 и противостояние с тем же Феттелем, а ниже других оценили титул-2015.
Рейтинг титулов Льюиса Хэмилтона (RacingNews365)
1. Сезон-2018
2. Сезон-2008
3. Сезон-2017
4. Сезон-2020
5. Сезон-2014
6. Сезон-2019
7. Сезон-2015
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