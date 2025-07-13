Формула Е. Берлин. Роулэнд досрочно стал чемпионом, Кэссиди выиграл 2-ю гонку

Роулэнд стал чемпионом «Формулы Е» за 2 гонки до конца сезона.

Пилот «Ниссана » Оливер Роулэнд досрочно завоевал титул чемпиона «Формулы Е» сезона 24/25.

Роулэнд, стартовавший третьим, провел аккуратный заезд и завершил его на четвертой позиции. Этого результата британцу хватило для досрочной победы в чемпионате.

Главный конкурент Роулэнда – Стоффель Вандорн , выступающий за «Мазерати », начал гонку с поула, но потратил слишком большую часть заряда батареи в первой половине гонки, и в результате к концу заезда откатился на 16-е место.

Победу в заезде одержал пилот «Ягуара » Ник Кэссиди. Второе и третье место в гонке заняли Джейк Деннис («Андретти ») и Жан-Эрик Вернь («Пенске »).

Формула E. Берлин. Эванс выиграл первую гонку, Роулэнд сошел, упустив шанс досрочно завоевать титул