Формула Е. Берлин. Роулэнд досрочно стал чемпионом, Кэссиди выиграл 2-ю гонку
Роулэнд стал чемпионом «Формулы Е» за 2 гонки до конца сезона.
Пилот «Ниссана» Оливер Роулэнд досрочно завоевал титул чемпиона «Формулы Е» сезона 24/25.
Роулэнд, стартовавший третьим, провел аккуратный заезд и завершил его на четвертой позиции. Этого результата британцу хватило для досрочной победы в чемпионате.
Главный конкурент Роулэнда – Стоффель Вандорн, выступающий за «Мазерати», начал гонку с поула, но потратил слишком большую часть заряда батареи в первой половине гонки, и в результате к концу заезда откатился на 16-е место.
Победу в заезде одержал пилот «Ягуара» Ник Кэссиди. Второе и третье место в гонке заняли Джейк Деннис («Андретти») и Жан-Эрик Вернь («Пенске»).
Формула E. Берлин. Эванс выиграл первую гонку, Роулэнд сошел, упустив шанс досрочно завоевать титул
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Формулы Е»
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