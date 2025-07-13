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Дэвид Култхард: «Не считаю, что штраф Пиастри соответствовал его нарушению»

Култхард поставил под сомнение разумность штрафа Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что стюарды слишком жестко наказали Оскара Пиастри на Гран-при Великобритании.

Пиастри, находясь позади машины безопасности и готовясь к рестарту, в какой-то момент сильно ускорился, а потом резко замедлился, тем самым помешав Максу Ферстаппену. За этот маневр Пиастри был оштрафован на 10 секунд – и такой штраф, по мнению Култхарда, явно не соответствовал нарушению.

«Находясь позади машины безопасности, ты должен держаться от нее в пределах расстояния в 10 корпусов болида. И вести пелотон плотной группой. Когда машина безопасности уезжает и отпускает тебя, ты уже сам контролируешь темп на рестарте гонки.

Факт в том, что Пиастри сначала ускорился, а потом замедлился, застав Макса Ферстаппена врасплох. Пиастри замедлился, находясь посреди трассы. При этом Максу вполне хватало места – нельзя сказать, что его выдавили на траву или что-то такое.

Тем не менее, стюардам было достаточно, чтобы назвать действия Пиастри неосторожным и опасным вождением. Считаю ли я, что штраф соответствовал нарушению? Нет. Если смотреть на подобные примеры в прошлом, штраф должен был быть меньше.

Пиастри никого не выбивал и не выдавливал с трассы. Максу тоже не пришлось резко уворачиваться, чтобы избежать столкновения, у него не случилось блокировки колес и так далее. Так что я всегда буду считать этот штраф слишком жестким, пока кто-то не сможем убедить меня в обратном.

Проблема в том, что такой инцидент может решить судьбу титула. Настолько это важная тема. Очень важно, чтобы стюарды были последовательными при принятии решений. И штраф за выбывание соперника с трассы всегда должен быть жестче, чем штраф за резкое ускорение и торможение», – рассказал Култхард.

Переполох между Ферстаппеном и Пиастри: странный маневр Оскара погубил гонку обоим

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
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Гран-при Великобритании
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