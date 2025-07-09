  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Флавио Бриаторе поддержал Хорнера: «Двадцать лет на самом высоком уровне говорят сами за себя»
15

Флавио Бриаторе поддержал Хорнера: «Двадцать лет на самом высоком уровне говорят сами за себя»

Бриаторе поддержал Хорнера после увольнения из «Ред Булл».

Исполнительный консультант «Альпин» Флавио Бриаторе высказался в поддержку Кристиана Хорнера, который лишился места руководителя команды «Ред Булл».

«Двадцать лет на самом высоком уровне говорят сами за себя. Соперник на трассе, друг за ее пределами. Можно лишь отдать должное достижениям Кристиана Хорнера в «Ред Булл» и пожелать удачи на новом месте работы. Форца, Кристиан!» – написал Бриаторе в соцсетях.

Сенсация в «Ф-1»: «Ред Булл» уволил бессменного шефа команды. Что?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoФормула-1
logoФлавио Бриаторе
logoКристиан Хорнер
logoАльпин
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Экс-комментатор «Ф-1» Олаф Мол: «По слухам, изначально сегодня утром Хорнер хотел провести совещание, чтобы понять, сможет ли он избавиться от Гельмута Марко»
13сегодня, 17:58
Виталий Петров об увольнении Хорнера: «Думаю, у окружения Ферстаппена есть цель купить долю команды «Ред Булл» и контролировать ее в будущем»
11сегодня, 16:50
Кристиан Хорнер об увольнении: «Для меня это стало шоком»
32сегодня, 16:35
Берни Экклстоун: «Я не понимаю увольнения Хорнера с немедленным уходом из компании»
9сегодня, 16:20
Макс Ферстаппен попрощался с Хорнером: «Мы выигрывали запоминающиеся гонки и устанавливали все новые и новые рекорды. Спасибо тебе за все, Кристиан!»
25сегодня, 15:04
Гидо ван дер Гарде об увольнении Хорнера: «С учетом результатов «Ред Булл» в прошлом и нынешнем сезоне, это правильное решение»
18сегодня, 14:14
Вместе с Хорнером из «Ред Булл» ушли еще два руководителя – директоры по маркетингу и коммуникациям
9сегодня, 13:12
Хуан-Пабло Монтойя: «В долгосрочной перспективе у «Ред Булл» все будет нормально, но вот в ближайшем будущем будет трудно»
18сегодня, 12:59
Уилл Бакстон: «Интересно, исчезнут ли внезапно все эти слухи о переходе Ферстаппена в «Мерседес»
12сегодня, 12:19
Менеджер Ферстаппена не стал комментировать увольнение Хорнера: «Давать объяснения и сообщать о причинах этого решения – прерогатива «Ред Булл»
1сегодня, 11:46
Ко всем новостям
Последние новости
Первый федеральный автопробег «Путь» пройдет по маршруту, разработанному нейросетью
сегодня, 09:45Фото
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото