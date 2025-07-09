Флавио Бриаторе поддержал Хорнера: «Двадцать лет на самом высоком уровне говорят сами за себя»

Бриаторе поддержал Хорнера после увольнения из «Ред Булл».

Исполнительный консультант «Альпин » Флавио Бриаторе высказался в поддержку Кристиана Хорнера , который лишился места руководителя команды «Ред Булл».

«Двадцать лет на самом высоком уровне говорят сами за себя. Соперник на трассе, друг за ее пределами. Можно лишь отдать должное достижениям Кристиана Хорнера в «Ред Булл» и пожелать удачи на новом месте работы. Форца, Кристиан!» – написал Бриаторе в соцсетях.

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