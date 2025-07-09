Вместе с Хорнером из «Ред Булл» ушли еще два руководителя – директоры по маркетингу и коммуникациям

Из «Ред Булл» ушли еще два сотрудника.

По информации репортера Sky Sports Крэйга Слейтера, помимо Хорнера из «Ред Булл» ушли еще два сотрудника, занимавшие высокие должности в команде.

Как стало известно, речь идет о директоре по маркетингу Оливере Хьюзе, и директоре по коммуникациям Поле Смите. Оба считаются близкими соратниками Хорнера.

Пока не ясно, были ли они уволены, или же ушли по собственному желанию после того, как узнали об отставке Хорнера.

«Мы постепенно начинаем складывать хронологию событий того, как было принято это решение. Для сотрудников в Милтон-Кейнсе новости стали шоком.

Насколько мы понимаем, решение было окончательно принято вчера. Хорнеру об увольнении сообщили тоже вчера, а также были проинформированы ведущие коммерческие партнеры команды.

После этого Хорнер приехал на базу «Ред Булл» в среду утром и обратился к сотрудникам в 10 часов утра. Он покинул базу в 11:25.

Сотрудникам было сказано не комментировать уход Хорнера. Это указание из головного офиса в Зальцбурге.

Насколько я понимаю, помимо Хорнера, потеряли работу и еще два сотрудника, тесно связанных с Кристианом», – рассказал Слэйтер.

Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя «Ред Булл»