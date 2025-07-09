Ральф Шумахер: «Борьба за титул для Ферстаппена закончена»

Ферстаппен выбыл из борьбы за титул – считает Шумахер.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер подвел итоги Гран-при Великобритании , отметив, что Макс Ферстаппен , по его мнению, больше не претендует на победу в чемпионате в нынешнем сезоне.

После первой половины сезона Ферстаппен занимает третье место в общем зачете, а его отставание от лидирующего Оскара Пиастри составляет 69 очков.

«Мы вновь увидели, что в дождевых условиях крайне важно тщательно подбирать настройки болида, чтобы он вообще мог нормально работать. И да, в дождевых условиях для Ферстаппена все пошло совсем не так, как планировалось.

Борьба за титул для Ферстаппена закончена. Вы и сами могли видеть, как он был расстроен. Думаю, эта гонка повлияла на Ферстаппена и с точки планов на будущее. И мне весьма любопытно, какое решение он примет», – рассказал Шумахер.

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