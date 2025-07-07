Ландо Норрис: «Пытался заплакать после победы, но нет. Жаль, что не могу – иногда это лучше смотрится на фото»

Норрис пожалел, что не прослезился после эмоциональной победы.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис ответил на вопрос о том, заплакал ли он после пересечения финишной черты на победном Гран-при Великобритании .

«Нет. Слез не было. Я пытался, но нет. Не знаю – когда я на эмоциях, то не плачу, а просто улыбаюсь. Это чистая радость, чистое наслаждение моментом.

Жаль, что я не могу плакать, потому что это иногда лучше смотрится на фото. Но нет, я просто улыбаюсь», – признался Ландо.

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