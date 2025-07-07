Ландо Норрис: «Пытался заплакать после победы, но нет. Жаль, что не могу – иногда это лучше смотрится на фото»
Норрис пожалел, что не прослезился после эмоциональной победы.
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос о том, заплакал ли он после пересечения финишной черты на победном Гран-при Великобритании.
«Нет. Слез не было. Я пытался, но нет. Не знаю – когда я на эмоциях, то не плачу, а просто улыбаюсь. Это чистая радость, чистое наслаждение моментом.
Жаль, что я не могу плакать, потому что это иногда лучше смотрится на фото. Но нет, я просто улыбаюсь», – признался Ландо.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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