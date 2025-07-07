Оскар Пиастри: «Размен позициями с Норрисом не был бы особенно честным. Я знал, как ответит «Макларен»

Пиастри признал, что просил о нечестном размене.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал просьбу отдать ему лидерство на Гран-при Великобритании после десятисекундного штрафа за резкое торможение за машиной безопасности. Победу в итоге одержал его напарник Ландо Норрис .

«Не думаю, что штраф был очень справедливым. Знаю, это большая просьба, но, если вы тоже не считаете его справедливым, полагаю, мы можем разменяться позициями и продолжить борьбу», – заявил австралиец по радио.

После гонки Пиастри сообщил, что размен был бы нечестным по отношению к Норрису:

«Я подумал, что надо спросить. Я знал, как ответят еще до того, как спросил, но я просто хотел получить маленький проблеск надежды на то, что смогу вернуть позицию. Но нет, я знал, что этого не будет.

Не считаю, что было что-то неправильное [в действиях «Макларена »]. Ландо ни в чем не виноват. Так что, думаю, размен не был бы особенно честным».

Оскар повторил, что заслуживал большего:

«Не думаю, что это сильно меняет ситуацию в чемпионате. У меня ощущение, что я выступил здорово, и я использую разочарование, чтобы выиграть больше гонок в будущем.

Конечно, обидно. Но это боль другого рода, потому что я знаю, что заслуживал гораздо большего, чем получил. Я провел по-настоящему сильную гонку, а когда не получаешь результат, который заслуживаешь, это обидно, особенно если это вне твоей власти».

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