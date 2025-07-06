Джереми Кларксон: «Какой потрясающий Гран-при Великобритании»

Джереми Кларксон впечатлен гонкой в Сильверстоуне .

Известный британский телеведущий отреагировал на итоги этапа «Ф-1», который состоялся на трассе «Сильверстоун». Гонка прошла в переменных условиях с несколькими сходами.

Победу одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Также на подиуме финишировал гонщик «Заубера» Нико Хюлькенберг – для него это стало первым попаданием в топ-3 после рекордных 238 заездов без призов.

«Какой потрясающий Гран-при Великобритании », – написал Кларксон .

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