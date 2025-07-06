Ландо Норрис: «Пиастри тоже хорошо выступил. Нужно отдать ему должное»

Норрис похвалил Пиастри после гонки в Сильверстоуне.

Пилот «Макларена » и победитель Гран-при Великобритании Ландо Норрис оценил итоги гонки и высказался о втором месте своего напарника Оскара Пиастри .

«В плане стресса гонка была настолько напряженной, насколько возможно.

Оскар тоже хорошо выступил. Нужно отдать ему должное, он был быстр на протяжении всей дистанции. Так что аплодисменты Оскару, ведь он хорошо боролся.

Я наслаждаюсь такими моментами, когда мы вместе боремся на трассе. Это не настолько приятно, когда он вперед меня, но такова жизнь», – сказал Норрис.

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