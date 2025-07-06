Ландо Норрис о победе на домашнем этапе: «Это прекрасно. Главное – просто не ##########, это правило №1»

Норрис эмоционально отреагировал на победу в Сильверстоуне.

Пилот «Макларена » прокомментировал победу на домашнем Гран-при Великобритании .

«Это прекрасно. Это все, о чем я мечтал. Все, чего я хотел достичь. Помимо чемпионского титула, думаю, это лучшее, что можно ощутить, чего можно достичь и чем можно гордиться. Ну, и все в этом духе.

Здесь все началось для меня, и теперь я благодарен, что смог продолжить развивать свою карьеру.

Невероятная гонка, напряженная, как всегда. Но поддержка фанатов сыграла сегодня ключевую роль – так что я должен поблагодарить их всех.

Разум просто очищается. Ты забываешь все, о чем мог думать перед гонкой. Главное – просто не ##########, это правило №1.

На последних кругах я просто смотрел на толпу. Пытался насладиться моментом, ведь такого может больше не произойти. Надеюсь, это [победа в Сильверстоуне] повторится. Эти воспоминания останутся со мной навсегда. Невероятное достижение», – сказал Норрис .

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