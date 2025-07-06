Нико Хюлькенберг о первом подиуме в «Ф-1»: «С трудом верю в происходящее и не до конца понимаю, как все это случилось»

Хюлькенберг поделился эмоциями от первого подиума в «Ф-1».

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг подвел итоги Гран-при Великобритании , отметив, что очень рад попаданию на подиум, которые стало для него первым в карьере.

«Отличные ощущения. Давно я к этому шел, неправда ли? Но я всегда знал, что мы на это способны, что во мне, где-то глубоко, есть эти необходимые качества. И что за гонка! Ведь мне пришлось прорываться практически с последнего места.

Честно говоря, я с трудом верю в происходящее. Я не до конца понимаю, как все это случилось, но понятно, что это была сумасшедшая гонка в постоянно меняющихся условиях.

Большую часть гонки нужно было вести борьбу за выживание. Думаю, мы очень правильно действовали – вовремя принимали правильные решения, переходили на правильные типы шин, не допускали ошибок. Все это просто невероятно.

Я не верил в происходящее вплоть до последнего пит-стопа, но потом, когда я услышал, что за счет этого лишнего круга мы смогли создать от Льюиса Хэмилтона достаточно большой отрыв, я подумал: «Ну ладно, все и правда складывается неплохо, теперь есть возможность чуть-чуть выдохнуть».

Но затем Льюис начал догонять меня довольно быстрыми темпами, так что давление я чувствовал. Гонка была очень напряженной, но мы не дрогнули, не наделали ошибок, и я очень, очень рад этому результату.

Я был уверен, что Льюис перед родными трибунами точно выложится на абсолютном максимуме, и я подумал: «Ребята, простите, но это еще и мой день». Мне нужно было продержаться. Я очень счастлив», – рассказал Хюлькенберг.

Гонка «Ф-1» в Британии: исторический подиум Хюлькенберга и дубль «Макларена»