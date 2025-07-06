Аджар разбил болид после аварии с Антонелли

Гонщик «Рейсинг Буллз » Изак Аджар завершил Гран-при Великобритании в ограждениях.

На рестарте француз столкнулся с соперником из «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли , после чего вылетел с трассы и врезался в барьеры.

Машина получила существенные повреждения, Аджар сообщил, что с ним все в порядке. Антонелли смог продолжить гонку.

На трассу во второй раз выехал сэйфти-кар.

За ходом заезда можно следить вместе с нашим онлайном:

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