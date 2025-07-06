Аджар разбил болид после аварии с Антонелли
Гонщик «Рейсинг Буллз» Изак Аджар завершил Гран-при Великобритании в ограждениях.
На рестарте француз столкнулся с соперником из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, после чего вылетел с трассы и врезался в барьеры.
Машина получила существенные повреждения, Аджар сообщил, что с ним все в порядке. Антонелли смог продолжить гонку.
На трассу во второй раз выехал сэйфти-кар.
За ходом заезда можно следить вместе с нашим онлайном:
Хаос и дождь в Британии на «Ф-1»: три претендента на победу и куча аварий
Опубликовал: Михаил Ширяев
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