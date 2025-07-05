Андреа Кими Антонелли: «Если сможем хорошо стартовать и будем действовать умно, у нас будет шанс прорваться вперед»
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, а также поделился мнением о перспективах в завтрашней гонке.
«Борьба была очень плотной. У меня возникали небольшие трудности с машиной на высоких скоростях, машине чуть-чуть не хватало стабильности, что убивало чувство уверенности по ходу сессии. Было непросто, но завтра, учитывая штраф, мы в любом случае постараемся как-то отыграться.
Надеюсь, наш гоночный темп будет неплохим. Но легко точно не будет, поскольку плотность результатов очень высокая. Но если мы сможем хорошо стартовать и будем действовать умно, то у нас будет шанс развить хороший темп и прорваться вперед», – рассказал Антонелли.
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