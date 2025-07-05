  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Кими Антонелли: «Если сможем хорошо стартовать и будем действовать умно, у нас будет шанс прорваться вперед»
2

Андреа Кими Антонелли: «Если сможем хорошо стартовать и будем действовать умно, у нас будет шанс прорваться вперед»

Антонелли надеется прорваться вперед в гонке на «Сильверстоуне».

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, а также поделился мнением о перспективах в завтрашней гонке.

«Борьба была очень плотной. У меня возникали небольшие трудности с машиной на высоких скоростях, машине чуть-чуть не хватало стабильности, что убивало чувство уверенности по ходу сессии. Было непросто, но завтра, учитывая штраф, мы в любом случае постараемся как-то отыграться.

Надеюсь, наш гоночный темп будет неплохим. Но легко точно не будет, поскольку плотность результатов очень высокая. Но если мы сможем хорошо стартовать и будем действовать умно, то у нас будет шанс развить хороший темп и прорваться вперед», – рассказал Антонелли.

Ферстаппен растоптал соперников в Британии. Леклер проиграл Хэмилтону и психанул по радио

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
logoМерседес
Гран-при Великобритании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Великобритании-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 17:00
15 минут назад
«Он не побеждал в Сильверстоуне так же часто, как Хэмилтон, но я думаю, что Макс лучший». Алонсо – о поуле Ферстаппена
20 минут назад
Джордж Расселл: «Завтра нас может ждать битва с участием шести машин»
53 минуты назад
Карлос Сайнс: «Соперники добились существенного прогресса. Необходимо улучшить темп»
сегодня, 19:05
Ландо Норрис: «Мог бы идеальный круг принести нам поул? Да. Но этот круг проехал Ферстаппен»
сегодня, 19:01
Шарль Леклер: «Не хочу вдаваться в детали, но с машиной есть странная проблема, из-за которой с ней приходится бороться»
4сегодня, 18:45
Алекс Албон о 14-м месте в квалификации: «Очень огорчает»
1сегодня, 18:24
Юки Цунода: «Пробился бы в 3-й сегмент без потери мощности. Обидно»
2сегодня, 18:06
Ферстаппен сравнялся с Феттелем по поулам за «Ред Булл», Себастьян репостнул статистику
2сегодня, 17:38Фото
Франко Колапинто об аварии в квалификации: «Не особо беспокоюсь за свое будущее»
3сегодня, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15