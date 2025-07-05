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Оскар Пиастри: «Возможности выиграть гонку у нас будут»

Пиастри намерен побороться за победу на «Сильверстоуне».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, а также поделился мнением о своих шансах опередить Макса Ферстаппена в борьбе за победу в гонке.

«Макс весь день был быстр, нам же в итоге немного не хватило скорости. Всегда будут моменты, в которых ты думаешь, что мог бы сделать, если бы поступил как-то иначе и так далее. Но я правда считаю, что в целом выступил хорошо. Как хорошо выступили Макс Ферстаппен и «Ред Булл». Нужно идти дальше – посмотрим, что я смогу сделать, чтобы попробовать завтра выиграть.

Вчера «Феррари» провели очень сильный день, да и сегодня утром выглядели конкурентоспособными. А вот на старте квалификации, как кажется, были трудности.

Возможности выиграть гонку у нас будут. Очевидно, что главная возможность – это старт, хотя у нас с Максом и «Ред Булл» очень сильно отличаются настройки болида по прижимной силе, так что это может работать в обе стороны.

Еще одна возможность – это шины. Вчера работать с шинами на длинной дистанции было непросто, так что посмотрим, с чем мы столкнемся в гонке. Но возможности будут. К тому же мы в Англии, погода тут может перемениться в любой момент», – рассказал Пиастри.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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