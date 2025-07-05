Оскар Пиастри: «Первый круг получился потрясающим. Думал, как мне проехать лучше – и в итоге у меня не получилось»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, высказавшись о причинах поражения в борьбе за первую позицию. А также поделился ожиданиями от завтрашней гонки.
«Я был доволен своим первым быстрым кругом. Он, честно говоря, получился потрясающим. И я пытался думать о том, а как мне проехать круг лучше – и в итоге у меня не получилось этого сделать.
Последний быстрых круг получился немного «грязным», но в целом очень плотная борьба идет по ходу всего уик-энда. Думаю, я мог бы немного улучшить свое время.
Машина работала потрясающе на протяжении всего уик-энда, но все равно была пара моментов, над решением которых мы ломали голову.
Мне кажется, была пара поворотов, в которых я пилотировал слишком уж осторожно на входе, и слишком агрессивно атаковал на выходе, и это не сработало.
Но гонка точно будет интересной. Пока мы, Макс и «Феррари» смотримся практически на равных – да и Джордж Расселл в конце сумел подтянуться», – рассказал Пиастри.
Расклады на Гран-при «Ф-1» в Британии: восхождение Норриса можно остановить? В квале уже получилось!