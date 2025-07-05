Макс Ферстаппен: «Поул – большой импульс для «Ред Булл»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался после того, как переиграл «Макларен» и стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Великобритании.
«Было трудно из-за ветра, он немного менялся. Эти машины крайне к нему чувствительны.
Заключительный круг оказался достаточно хорошим. Это настоящая трасса, где нужно атаковать по полной. Надо действовать очень смело, и пилотировать по-настоящему приятно.
Мы были достаточно быстрыми на прямой. Посмотрим, что будет завтра, пойдет ли дождь или нет.
Я доволен квалификацией. Это в том числе большой импульс для команды, и мне не терпится погоняться завтра.
Мы попробуем. Мы будем бороться. Мы повеселимся и постараемся выступить как можно лучше», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».
Гран-при Великобритании-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й