Макс Ферстаппен: «Поул – большой импульс для «Ред Булл»

Ферстаппен доволен неожиданным поулом в Англии.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен высказался после того, как переиграл «Макларен » и стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Великобритании.

«Было трудно из-за ветра, он немного менялся. Эти машины крайне к нему чувствительны.

Заключительный круг оказался достаточно хорошим. Это настоящая трасса, где нужно атаковать по полной. Надо действовать очень смело, и пилотировать по-настоящему приятно.

Мы были достаточно быстрыми на прямой. Посмотрим, что будет завтра, пойдет ли дождь или нет.

Я доволен квалификацией. Это в том числе большой импульс для команды, и мне не терпится погоняться завтра.

Мы попробуем. Мы будем бороться. Мы повеселимся и постараемся выступить как можно лучше», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Великобритании-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й