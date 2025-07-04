Гельмут Марко: «Ред Булл» сильнее «Феррари» на длинных отрезках в Великобритании»

«Ред Булл» опережает «Феррари» по гоночному темпу в Сильверстоуне, заявил Марко.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко проанализировал итоги пятничных тренировок перед Гран-при Великобритании .

Во второй практике Макс Ферстаппен все еще испытывал проблемы с балансом, однако скорость в гоночных условиях оказалась высокой.

«Мы по-прежнему теряем две десятые из-за недостаточной поворачиваемости. На длинных отрезках мы проявляем себя относительно хорошо. Если получится сбалансировать машину, все будет не так уж плохо.

Считаю, мы сильнее [«Феррари»] на длинных отрезках. Мы видели, что у Хэмилтона очень сильно гранулировались левые покрышки, и ему пришлось их менять», – сказал австриец.

Дженсон Баттон: «Феррари» не уступает «Макларену» ни в квалификационном, ни в гоночном темпе»