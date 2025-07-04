Дженсон Баттон: «Феррари» не уступает «Макларену» ни в квалификационном, ни в гоночном темпе»

Баттон оценил шансы «Феррари» бросить вызов «Макларену».

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон рассказал, что по итогам пятничных свободных заездов перед Гран-при Великобритании можно сделать вывод, что «Феррари» способна бросить вызов «Макларену» в борьбе за победу.

«Я следил за практикой и времена на круге у Ландо Норриса , Оскара Пиастри, Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера были очень близкими. Так что сейчас не создается ощущения, что у «Макларена » на «Сильверстоуне» есть большое преимущество.

В группе лидеров плотная борьба, и это хорошо. Обе «Феррари» выглядят конкурентоспособными, они не уступают «Макларену» ни в квалификационном, ни в гоночном темпе. А вот «Ред Булл» явно есть над чем работать», – рассказал Баттон.

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