Кристиан Хорнер: «Расселл запустил спекуляции о Ферстаппене, пожалуй. Макс намерен выступать за «Ред Булл» в 2026-м»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что Макс Ферстаппен намерен остаться в «Ред Булл», а также высказался о влиянии пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на распространение «спекуляций».
«Это обсуждает огромное количество людей. Важнее всего отношения между гонщиком и командой. Кроме того, есть соглашение, которое все определяет.
Все высказываются очень четко о нашей ситуации. Макс вместе с «Ред Булл» с самого старта карьеры. Все его успехи достигнуты в болидах «Ред Булл». Он является большой частью команды. Он действительно верит в команду и людей вокруг себя.
В то время, когда вокруг спекуляции и шум, мы чувствуем себя вполне комфортно. Нельзя контролировать, что говорят другие, но внутри команды мы понимаем ситуацию.
Слушайте, контракты между пилотами и командами всегда остаются конфиденциальными. В соглашении любого гонщика есть пункты, завязанные на результатах. И, конечно, такое есть в контракте Макса.
Несомненно, его намерения заключаются в том, чтобы быть здесь и выступать за нас в 2026 году. Огромный интерес со стороны всех команд на пит-лейн неизбежен.
На самом деле, пожалуй, Джордж запустил все эти спекуляции – вероятно, пытаясь оказать давление на собственную ситуацию [с продлением контракта с «Мерседесом»] и добиться ясности, и это можно понять – пока что он проводит очень хороший сезон.
Однако спекуляции об этом будут всегда. Считаю, важнее всего – ясность между Максом и командой, а она вполне очевидна», – сообщил британец на домашнем Гран-при.
Хорнер отметил, что «Ред Булл» не ведет переговоры с Расселлом:
«Удивительно, что Джордж все еще на рынке.
Мы не были вовлечены в какие бы то ни было обсуждения с Джорджем – очевидно, он вполне уверен в том, что сохранит свое место.
Но наша команда обладает силой и глубиной. В сезоне-2026 все поменяется. Это самое большое изменение правил в «Формуле-1» – вероятно, за последние 50 лет. Никто не может, положа руку на сердце, сказать, что знает, каким будет расклад сил.
Может, [лидером] станет кто-то из джентльменов рядом со мной (боссы «Макларена» и «Астон Мартин» – Спортс’’), может, «Феррари», может, «Мерседес» – кто угодно. Нет гарантий, что машина «Мерседеса» автоматически обеспечит преимущество».
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