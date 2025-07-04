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  • Кристиан Хорнер: «Расселл запустил спекуляции о Ферстаппене, пожалуй. Макс намерен выступать за «Ред Булл» в 2026-м»
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Кристиан Хорнер: «Расселл запустил спекуляции о Ферстаппене, пожалуй. Макс намерен выступать за «Ред Булл» в 2026-м»

Хорнер считает, что Расселл вызвал слухи о Ферстаппене в «Мерседесе».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что Макс Ферстаппен намерен остаться в «Ред Булл», а также высказался о влиянии пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на распространение «спекуляций».

«Это обсуждает огромное количество людей. Важнее всего отношения между гонщиком и командой. Кроме того, есть соглашение, которое все определяет.

Все высказываются очень четко о нашей ситуации. Макс вместе с «Ред Булл» с самого старта карьеры. Все его успехи достигнуты в болидах «Ред Булл». Он является большой частью команды. Он действительно верит в команду и людей вокруг себя.

В то время, когда вокруг спекуляции и шум, мы чувствуем себя вполне комфортно. Нельзя контролировать, что говорят другие, но внутри команды мы понимаем ситуацию.

Слушайте, контракты между пилотами и командами всегда остаются конфиденциальными. В соглашении любого гонщика есть пункты, завязанные на результатах. И, конечно, такое есть в контракте Макса.

Несомненно, его намерения заключаются в том, чтобы быть здесь и выступать за нас в 2026 году. Огромный интерес со стороны всех команд на пит-лейн неизбежен.

На самом деле, пожалуй, Джордж запустил все эти спекуляции – вероятно, пытаясь оказать давление на собственную ситуацию [с продлением контракта с «Мерседесом»] и добиться ясности, и это можно понять – пока что он проводит очень хороший сезон.

Однако спекуляции об этом будут всегда. Считаю, важнее всего – ясность между Максом и командой, а она вполне очевидна», – сообщил британец на домашнем Гран-при.

Хорнер отметил, что «Ред Булл» не ведет переговоры с Расселлом:

«Удивительно, что Джордж все еще на рынке.

Мы не были вовлечены в какие бы то ни было обсуждения с Джорджем – очевидно, он вполне уверен в том, что сохранит свое место.

Но наша команда обладает силой и глубиной. В сезоне-2026 все поменяется. Это самое большое изменение правил в «Формуле-1» – вероятно, за последние 50 лет. Никто не может, положа руку на сердце, сказать, что знает, каким будет расклад сил.

Может, [лидером] станет кто-то из джентльменов рядом со мной (боссы «Макларена» и «Астон Мартин» – Спортс’’), может, «Феррари», может, «Мерседес» – кто угодно. Нет гарантий, что машина «Мерседеса» автоматически обеспечит преимущество».

Джордж Расселл: «Считаю, что мне не о чем беспокоиться и что я никуда не уйду из «Мерседеса»

Макс Ферстаппен: «Всегда говорил, что в идеале хотел бы провести всю карьеру в «Ф-1» за одну команду»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
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