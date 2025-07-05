Формула-2. Великобритания. Чемпион «Ф-3» Форнароли выиграл впервые с 2021-го, Монтойя – 2-й, Станек – 3-й, Линдблад – 10-й

Чемпион «Ф-3» Форнароли выиграл первую гонку с 2021 года.

Пилот «Инвикты» Леонардо Форнароли стартовал с поула в спринте в Великобритании, упустил лидерство, смог вернуть себе первую позицию и одержал победу.

Лео выиграл первую гонку с 2021 года – тогда гонщик выступал в итальянской «Формуле-4». Форнароли взял титул в «Формуле-3» в 2024-м, не одержав ни одной победы за два сезона.

Второе место занял Себастьян Монтойя из «Премы», третье – еще один представитель «Инвикты» Роман Станек. Лидирующий в чемпионате Рихард Версхор («МП Моторспорт») завершил заезд восьмым, пилот «Кампоса » Арвид Линдблад – десятым, один из претедентов на титул Алекс Данн («Роден») сошел после контакта с Габриэлем Мини («Према »).

Форнароли заработал 96 очков в 2025 году и уступает лишь Версхору (115). Пилот «ДАМС » Джек Кроуфорд располагается на третьей строчке (91), Данн опустился со второго места на четвертое (90), гонщик «Хайтека» Люк Браунинг – пятый (85), Линдблад – шестой (79).

Формула-2. Великобритания. Мартен выиграл квалификацию, Данн – 2-й, Кроуфорд – 3-й, Версхор – 7-й, Линблад – 11-й