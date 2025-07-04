Формула-2. Великобритания. Мартен выиграл квалификацию, Данн – 2-й, Кроуфорд – 3-й, Версхор – 7-й, Линблад – 11-й
Мартен начнет с поула главную гонку «Ф-2» в Сильверстоуне.
Пилот «АРТ» Виктор Мартен показал быстрейшее время в квалификации «Формулы-2» в Великобритании.
Второе и третье место заняли одни из лидеров чемпионата Алекс Данн («Роден») и Джек Кроуфорд («ДАМС»). Гонщик «МП Моторспорт» Рихард Версхор, занимающий первую строчку в личном зачете, завершил сессию седьмым, пилот «Кампоса» Арвид Линдблад, проведший сегодня практику «Формулы-1» за «Ред Булл» – 11-м, Леонардо Форнароли («Инвикта») занял десятое место, Люк Браунинг («Хайтек») – 12-е.
Опубликовал: Михаил Ширяев
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