  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Формула-2. Великобритания. Мартен выиграл квалификацию, Данн – 2-й, Кроуфорд – 3-й, Версхор – 7-й, Линблад – 11-й
0

Формула-2. Великобритания. Мартен выиграл квалификацию, Данн – 2-й, Кроуфорд – 3-й, Версхор – 7-й, Линблад – 11-й

Мартен начнет с поула главную гонку «Ф-2» в Сильверстоуне.

Пилот «АРТ» Виктор Мартен показал быстрейшее время в квалификации «Формулы-2» в Великобритании.

Второе и третье место заняли одни из лидеров чемпионата Алекс Данн («Роден») и Джек КроуфордДАМС»). Гонщик «МП Моторспорт» Рихард Версхор, занимающий первую строчку в личном зачете, завершил сессию седьмым, пилот «Кампоса» Арвид Линдблад, проведший сегодня практику «Формулы-1» за «Ред Булл» – 11-м, Леонардо Форнароли («Инвикта») занял десятое место, Люк Браунинг («Хайтек») – 12-е.

Гран-при Великобритании-2025. Расписание трансляций

Опубликовал: Михаил Ширяев
Арвид Линдблад
результаты
logoФормула-2
Кампос Рейсинг
Алекс Данн
Джек Кроуфорд
МП Моторспорт
Роден
АРТ
ДАМС
Хайтек
logoРед Булл
Люк Браунинг
Инвикта
Виктор Мартен
Рихард Версхор
Леонардо Форнароли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Великобритании-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й
1 минуту назад
Кристиан Хорнер: «Расселл запустил спекуляции о Ферстаппене, пожалуй. Макс намерен выступать за «Ред Булл» в 2026-м»
224 минуты назад
«Оскар Пиастри». Кристиан Хорнер о плане Б «Ред Булл» на случай ухода Ферстаппена
453 минуты назад
Гельмут Марко о результатах 1-й практики: «В настройки болида явно закралась какая-то ошибка»
3сегодня, 14:13
Мартин Брандл о шансах Хэмилтона на «Сильверстоуне»: «Льюис прекрасно знает, как справляться с болидом в таких условиях»
2сегодня, 13:55
Формула-3. Великобритания. Цолов выиграл квалификацию, лидер сезона Камара – 3-й
1сегодня, 13:35
Тим Мейер о деятельности президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема: «Это не демократия, а тирания»
4сегодня, 13:28
Гельмут Марко: «Ред Булл» планирует закончить сезон с Цунодой, никакой альтернативы нет»
сегодня, 13:27
Гран-при Великобритании-2025. Расписание трансляций
4сегодня, 13:00
Гран-при Великобритании-2025. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
18сегодня, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15