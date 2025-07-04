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Изак Аджар: «Пока не знаю, обладаю ли мастерством Ферстаппена. Психологически я готов к «Ред Булл»

Аджар не уверен, что равен Ферстаппену по гоночным навыкам.

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар поделился мнением о потенциальном переходе в «Ред Булл» и скорости Макса Ферстаппена и Юки Цуноды.

«Когда я подписал контракт с [программой] «Ред Булл» четыре года назад, целью было попадание в «Ред Булл», так что это не поменялось.

Безусловно, это интересно. Конечно, я бы с удовольствием [опробовал болид «Ред Булл»], просто из любопытства – посмотрел бы сам.

Макс очень быстр в «Ред Булл». Это его машина, и он управляет ей на абсолютном пределе. Машина более эффективна в высокоскоростных поворотах. Болид быстрее [«Рейсинг Буллз»], но, по всей видимости, трудно извлечь эту скорость.

Конечно, я не знаю, что там происходит. Могу лишь сказать, что Юки – очень быстрый гонщик», – заявил француз перед Гран-при Великобритании, добавив, что «не знает», справился ли бы лучше Цуноды в «Ред Булл».

Изак также высказался о возможном противостоянии с Максом в одной команде:

«Ты начинаешь каждый уик-энд с невыгодных позиций. Макс не допускает ошибок, выжимает все в третьем сегменте. Он по-настоящему взрывной, он очень быстро нащупывает ритм. Безусловно, я такого никогда не испытывал, поскольку никогда не сражался с четырехкратным чемпионом мира.

С психологической точки зрения, да [я готов]. Я знаю, что силен, поэтому не сильно переживаю по этому поводу. Если я в чем-то хорош, то в этом.

Единственное, есть ли у меня навыки? Обладаю ли я мастерством Ферстаппена? Не знаю. Пока не знаю. Вот в чем вопрос».

Норрис получил 10 из 10 от сайта «Ф-1» за Гран-при Австрии, Бортолето – 2-й, Лоусон – 3-й, Пиастри на равных с Алонсо, Ферстаппен вне топ-10

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoЮки Цунода
возможные переходы
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Гран-при Великобритании
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