Даниэль Риккардо «Сейчас я просто наслаждаюсь жизнь, ее неторопливым течением»

Риккардо не жалеет об уходе из «Формулы-1».

Бывший пилот «Ред Булл » Даниэль Риккардо потерял место по итогам прошлогоднего Гран-при Сингапура, и не получил возможности попрощаться с «Ф-1».

При этом в прессе недавно появилась информация, что предложение Риккардо делала команда «Кадиллак», однако австралиец наотрез отказался возвращаться в «Формулу-1» в связи с тем, что закончил карьеру.

«Сейчас я просто наслаждаюсь жизнь, ее неторопливым течением. Да, разговоры об уходе на пенсию в 35 лет могут показаться странными, но тут скорее речь идет об уходе из мира [«Формулы-1»], в котором я так долго находился. И мне все нравится», – рассказал Риккардо.

Дэну Риккардо – 36! Его наследие в «Ф-1» грандиозно – великий буст доходов