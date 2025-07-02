Даниэль Риккардо «Сейчас я просто наслаждаюсь жизнь, ее неторопливым течением»
Риккардо не жалеет об уходе из «Формулы-1».
Бывший пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо потерял место по итогам прошлогоднего Гран-при Сингапура, и не получил возможности попрощаться с «Ф-1».
При этом в прессе недавно появилась информация, что предложение Риккардо делала команда «Кадиллак», однако австралиец наотрез отказался возвращаться в «Формулу-1» в связи с тем, что закончил карьеру.
«Сейчас я просто наслаждаюсь жизнь, ее неторопливым течением. Да, разговоры об уходе на пенсию в 35 лет могут показаться странными, но тут скорее речь идет об уходе из мира [«Формулы-1»], в котором я так долго находился. И мне все нравится», – рассказал Риккардо.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
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