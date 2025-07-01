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Apple обсуждает сиквел фильма «Формула-1» (Variety)

У кино «Формула-1» может появиться продолжение.

Apple рассматривает создание новой картины о гонках: компания уже обсуждает возможность снять сиквел фильма «Формула-1», сообщает Variety со ссылкой на источники, «знакомые с ситуацией».

Главную роль в «Формуле-1» сыграл Брэд Питт, сопродюсером выступил пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Лента собрала 144 миллиона долларов в первый уик-энд и стала первым коммерчески успешным проектом Apple в кинотеатрах.

«Формула-1» с Брэдом Питтом заработала 144 млн долларов в мировом прокате за выходные

Ферстаппен отказался сниматься с Брэдом Питтом в ночном клубе для фильма «Формула-1» (The Telegraph)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Variety
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