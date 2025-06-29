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WRC. Тянак выиграл Ралли Греции, Ожье – 2-й, Фурмо – 3-й

Тянак отпраздновал первую победу в сезоне.

Чемпион мира по ралли 2019 года Отт Тянак выиграл Ралли Греции – победа стала первой для гонщика и для «Хендэ» с этапа в Центральной Европе 2024 года.

Выступающий за «Тойоту» Себастьян Ожье проиграл Тянаку 32,8 секунды, его напарник Адриан Фурмо финишировал третьим с отставанием более трех минут. Лидер сезона Элфин Эванс, также представляющий японскую марку, стал четвертым.

Победа позволила эстонцу приблизиться к Эвансу на расстояние 12 очков. Элфин набрал 150 баллов в 2025 году, Ожье занимает второе место в чемпионате (141), Тянак – третье (138), Калле Рованпера (117) и Тьерри Невилль (96) замыкают топ-5.

WRC. Ожье не планирует увеличивать количество этапов в сезоне несмотря на шансы на титул

Опубликовал: Михаил Ширяев
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Тьерри Невилль
Отт Тянак
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