WRC. Ожье не планирует увеличивать количество этапов в сезоне несмотря на шансы на титул

Ожье не планирует увеличивать число этапов в сезоне-2025.

Восьмикратный чемпион WRC Себастьян Ожье не планирует менять программу и проводить полный сезон-2025 в свете наличия шансов на чемпионский титул.

В чемпионате 2025 года Ожье провел четыре этапа из шести, пропустив Ралли Кении и Ралли Швеции. При этом благодаря победам в Польше, Португалии и на Сардинии Ожье занимает второе место в общем зачете, уступая 19 очков Элфину Эвансу.

В прошлом году Ожье планировал провести всего половину этапов сезона, но руководство «Тойоты » уговорил его расширить программу и в итоге принять участие в десяти ралли. Чемпионат Ожье закончил на четвертом месте, выиграв три этапа.

«В прошлом году он (Яри-Матти Латвала, руководитель команды «Тойота») уже просил меня принять участие в большем количестве раллийных этапов. В данный момент я просто хочу насладиться успехом, отпраздновать, а потом поехать на Ралли Греции. Но после Греции мне точно будет нужен перерыв. Так что полный сезон (начиная с настоящего момента) я проводить не планирую», – рассказал Ожье.

Поломка и победа в одном флаконе: наш гонщик-блогер рассказывает о новом этапе чемпионата мира по ралли