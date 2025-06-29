Макс Ферстаппен: «У каждого гонщика в карьере случаются ошибки. Антонелли очень талантлив и извлечет урок из случившегося»

Ферстаппен принял извинения Антонелли за аварию.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что спокойно отнесся к столкновению с Андреа Кими Антонелли на Гран-при Австрии .

Из-за ошибки итальянца гонщики столкнулись и сошли с дистанции заезда на первом круге.

«Я просто спросил у Кими, что там случилось, ведь только его машина осталась стоящей рядом с моей на трассе, с болтающимся колесом. Так что я сразу понял, кто в меня врезался.

Ну и да, конечно, вернувшись в боксы я посмотрел повтор инцидента. Ну, что тут скажешь – так бывает. Как я уже говорил, у каждого гонщика в карьере случаются такие ошибки. Кими очень талантливый гонщик, он извлечет урок из случившегося. Так что все нормально», – рассказал Ферстаппен.

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