Макс Ферстаппен: «Уверен, для Феттеля всегда найдется место в «Ред Булл», какой бы ни была его роль»

Ферстаппен выразил мнение о возможном возвращении Феттеля в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что был бы не против возвращения Себастьяна Феттеля в австрийскую команду – вне зависимости от его роли или должности.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко неоднократно заявлял, что в идеале хотел бы видеть своим преемником именно Феттеля, а недавно стало известно, что Марко и Себ напрямую обсуждали возможность сотрудничества.

«Это вполне нормально, что человек, который столь многого достиг вместе с «Ред Булл», который вырос в системе «Ред Булл» …ну, для такого человека в команде всегда найдется место, разве не так?

Как мне кажется, у Себа в любом случае всегда были очень хорошие отношения с Гельмутом, и они не изменились после его ухода из «Ред Булл». Но да, я не знал, что они общаются и обсуждают эту возможность. Как бы то ни было, уверен, для Себа всегда найдется место в «Ред Булл », какой бы ни была его роль», – рассказал Ферстаппен.

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