Гельмут Марко: «Нет никаких планов по продаже «Рейсинг Буллз»

«Ред Булл» отрицает слухи о продаже «Рейсинг Буллз».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о болиде второй команды и потенциальной продаже коллектива.

«В целом машина «Рейсинг Буллз » сделала большой скачок вперед. Болид предсказуемый, не такой агрессивный, как «Ред Булл». Прогресс и даже большая независимость – как итальянской команды, которая отчитывается пред Зальцбургом – очевидны, и это позитивное развитие.

И есть четкое намерение со стороны акционеров продолжать использовать молодых пилотов. Нет никаких планов по продаже, даже если такие новости появляются время от времени. Имидж – молодой, дерзкий, веселый – то, что отличает «Ред Булл», – сказал Марко.

Изак Аджар о любимом моменте в истории «Ф-1»: «Гонка в Бразилии в 2021 году, я большой поклонник Хэмилтона»

Журналист Бенсон: «Цуноду почти наверняка выгонят из «Ред Булл» в 2026-м, если не будет сильных улучшений»