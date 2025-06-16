  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс: «Не мог атаковать на протяжении всей гонки из-за определенных проблем»
0

Карлос Сайнс: «Не мог атаковать на протяжении всей гонки из-за определенных проблем»

Сайнс недоволен тактикой «Уильямса».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что мог бы добиться большего, чем финиш на 10-й позиции, но ему помешали как проблемы с машиной, так и запрет команды атаковать на пределе, чтобы опять же беречь машину и добраться до финиша.

В итоге Сайнс закончил заезд на 10-й позиции, но мог, как считает испанец, хотя бы попытаться обогнать Эстебана Окона в борьбе за 9-е место.

«Я не мог атаковать на протяжении всей гонки – причиной чего были определенные проблемы с болидом, которые не давали команде атаковать, вместо этого заставляя беречь машину.

Так что гонка получилась довольно скучной и разочаровала меня, поскольку, хоть мы и смогли прорваться с 16-го на 10-е место, у меня не было возможности продемонстрировать свой темп и свой потенциал. И мы не впервые сталкиваемся с такими проблемами. Нам нужно постараться исправить ситуацию и атаковать в гонках, потому что пока у нас с этим возникают сложности.

При этом я доволен тем, что сумел отыграться и пробиться в топ-10, ведь с учетом конкуренции в середине пелотона, совершить такой прорыв – не самая простая задача. И я бы одним из немногих, кому это удалось.

При всем при этом, проехав 70 кругов, не имея возможности атаковать (по приказу команды), я думаю, что в итоге мы могли бы хотя бы побороться за позицию с Оконом. И я бы мог выиграть позицию, если бы команда мне это позволила», – рассказал Сайнс.

Что случилось на Гран-при Канады: двойной подиум «Мерседеса», самоуничтожение «Макларена», сурок подбил Хэмилтона

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: soymotor
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
Гран-при Канады
logoУильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фернандо Алонсо: «Хороший уик-энд – команда отлично поработала и была вознаграждена набранными очками»
10 минут назад
Фредерик Вассер: «Кубица – феномен, который делает невероятные вещи. Победа в Ле-Мане – нечто невообразимое»
311 минут назад
Макс Ферстаппен: «Отрыв от Расселла был небольшим, но у меня ни разу не возникало ощущения, что я могу что-то сделать»
224 минуты назад
Джордж Расселл о сезоне-2026: «Не общаюсь с другими командами. Зачем «Мерседесу» менять то, что работает?»
343 минуты назад
Андреа Кими Антонелли: «Понимаю, что впереди много работы – в особенности это касается квалификации»
55 минут назад
Флавио Бриаторе об уходе де Мео: «Это абсолютно ничего не меняет ни для меня, ни для «Альпин»
сегодня, 11:49
Карлос Сайнс: «У машины есть темп, я чувствую себя комфортно, но с нами постоянно что-то происходит»
сегодня, 11:41
Андреа Кими Антонелли о первом подиуме: «Надеялся просто добраться до финиша и вел счет оставшимся кругам»
1сегодня, 11:21
Гельмут Марко: «Мерседесу» удалось преподнести сюрприз на Гран-при Канады, а вот «Макларен» не убедил»
1сегодня, 11:08
Владимир Башмаков: «Пиастри разинул варежку, Норрис полез в задел, которого не было изначально»
20сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
сегодня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20