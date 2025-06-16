Карлос Сайнс: «Не мог атаковать на протяжении всей гонки из-за определенных проблем»

Сайнс недоволен тактикой «Уильямса».

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что мог бы добиться большего, чем финиш на 10-й позиции, но ему помешали как проблемы с машиной, так и запрет команды атаковать на пределе, чтобы опять же беречь машину и добраться до финиша.

В итоге Сайнс закончил заезд на 10-й позиции, но мог, как считает испанец, хотя бы попытаться обогнать Эстебана Окона в борьбе за 9-е место.

«Я не мог атаковать на протяжении всей гонки – причиной чего были определенные проблемы с болидом, которые не давали команде атаковать, вместо этого заставляя беречь машину.

Так что гонка получилась довольно скучной и разочаровала меня, поскольку, хоть мы и смогли прорваться с 16-го на 10-е место, у меня не было возможности продемонстрировать свой темп и свой потенциал. И мы не впервые сталкиваемся с такими проблемами. Нам нужно постараться исправить ситуацию и атаковать в гонках, потому что пока у нас с этим возникают сложности.

При этом я доволен тем, что сумел отыграться и пробиться в топ-10, ведь с учетом конкуренции в середине пелотона, совершить такой прорыв – не самая простая задача. И я бы одним из немногих, кому это удалось.

При всем при этом, проехав 70 кругов, не имея возможности атаковать (по приказу команды), я думаю, что в итоге мы могли бы хотя бы побороться за позицию с Оконом. И я бы мог выиграть позицию, если бы команда мне это позволила», – рассказал Сайнс.

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