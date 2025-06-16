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Зак Браун о Норрисе и Пиастри: «Благодарю за прямоту, Ландо. Достойная гонка, Оскар. Мы учимся и идем вперед вместе»

Босс «Макларена» высказался об аварии своих пилотов.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поздравил соперников из «Мерседеса» с двойным подиумом на Гран-при Канады и пообещал, что команда сделает выводы после столкновения Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Поздравляю «Мерседес» и Кими [Антонелли] с первым подиумом.

Отличные пит-стопы от команды, быстрые болиды и пилоты.

В итоге это случилось.

Благодарю за прямоту, Ландо. Достойная гонка, Оскар.

Мы учимся. Мы идем вперед вместе», – написал Браун.

Мегапровал «Макларена» в Канаде: напарники не поделили прямую

Андреа Стелла: «Макларен» поддерживает Норриса. Все было бы иначе, если бы он не извинился»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Зака Брауна
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