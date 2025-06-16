Зак Браун о Норрисе и Пиастри: «Благодарю за прямоту, Ландо. Достойная гонка, Оскар. Мы учимся и идем вперед вместе»
Босс «Макларена» высказался об аварии своих пилотов.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поздравил соперников из «Мерседеса» с двойным подиумом на Гран-при Канады и пообещал, что команда сделает выводы после столкновения Ландо Норриса и Оскара Пиастри.
«Поздравляю «Мерседес» и Кими [Антонелли] с первым подиумом.
Отличные пит-стопы от команды, быстрые болиды и пилоты.
В итоге это случилось.
Благодарю за прямоту, Ландо. Достойная гонка, Оскар.
Мы учимся. Мы идем вперед вместе», – написал Браун.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Зака Брауна
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