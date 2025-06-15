Ландо Норрис об аварии с Пиастри: «Рад, что не уничтожил гонку Оскара. Просто глупость с моей стороны»

Норрис извинился перед командой и напарником за аварию в Канаде .

Пилот «Макларена » сошел в финале Гран-при Канады после аварии с напарником Оскаром Пиастри . Норрис взял на себя всю вину за инцидент.

«Некого винить, кроме меня. Приношу извинения всей команде и Оскару за, вероятно, слишком глупую попытку [атаки]. Я рад, что не уничтожил его [Пиастри] гонку. Мои извинения команде.

Это было еще тупее [чем может показаться]. Здесь даже не идет речь о том, что «вот так устроены гонки». Это просто глупость с моей стороны. Я сегодня посплю и извинюсь перед всеми, а потом продолжу работу», – сказал Ландо .

Пиастри и Норрис столкнулись на Гран-при Канады – британец сошел с дистанции

