Норрис получил 5-секундный штраф за столкновение с Пиастри
Стюарды оштрафовали пилота «Макларена» Ландо Норриса за столкновение с напарником Оскаром Пиастри на заключительных кругах Гран-при Канады.
Судьи возложили вину за инцидент на британца и выписали ему пятисекундный штраф. Наказание не повлияло на итоги гонки: Норрис сошел, но был классифицирован последним, 18-м, поскольку преодолел более 90 процентов дистанции. Пиастри занял четвертую позицию.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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