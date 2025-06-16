1

Норрис получил 5-секундный штраф за столкновение с Пиастри

Стюарды оштрафовали пилота «Макларена» Ландо Норриса за столкновение с напарником Оскаром Пиастри на заключительных кругах Гран-при Канады.

Судьи возложили вину за инцидент на британца и выписали ему пятисекундный штраф. Наказание не повлияло на итоги гонки: Норрис сошел, но был классифицирован последним, 18-м, поскольку преодолел более 90 процентов дистанции. Пиастри занял четвертую позицию.

Мегапровал «Макларена» в Канаде: напарники не поделили прямую

Что случилось на Гран-при Канады: двойной подиум «Мерседеса», самоуничтожение «Макларена», сурок подбил Хэмилтона

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
logoФормула-1
logoФИА
logoОскар Пиастри
Гран-при Канады
logoМакларен
logoЛандо Норрис
регламент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Протест «Ред Булл» отклонен, Расселл сохранил победу на Гран-при Канады
639 минут назад
Кристиан Хорнер уверен, что Расселл провоцировал Ферстаппена: «Вы слышали Джорджа. Его цель была вполне очевидна»
22вчера, 23:45
Андреа Стелла: «Макларен» поддерживает Норриса. Все было бы иначе, если бы он не извинился»
вчера, 23:04
Джордж Расселл: «Победа нисколько не повредит переговорам о сезоне-2026. Чувствую, что пилотирую лучше, чем когда-либо, готов к борьбе за титул»
1вчера, 22:56
«Первый среди смертных». Фернандо Алонсо о 7-м месте на Гран-при Канады
1вчера, 22:39
Кристиан Хорнер: «Мы подали на рассмотрение стюардам два протеста. Посмотрим, что они скажут»
13вчера, 22:38
Ландо Норрис: «Макларен» – моя семья. Чувствую, что подвел свою команду»
5вчера, 22:25
Макс Ферстаппен об инциденте за машиной безопасности: «В какой-то момент Расселл резко замедлился, что привело к недопониманию»
3вчера, 22:23
Шарль Леклер о 5-м месте: «Меня сдержала стартовая позиция, а не стратегия «Феррари». Потенциал в машине был»
4вчера, 22:04
«Ред Булл» подал протест против Расселла на Гран-при Канады
36вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото