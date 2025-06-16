Норрис получил 5-секундный штраф за столкновение с Пиастри

Стюарды оштрафовали пилота «Макларена» Ландо Норриса за столкновение с напарником Оскаром Пиастри на заключительных кругах Гран-при Канады.

Судьи возложили вину за инцидент на британца и выписали ему пятисекундный штраф. Наказание не повлияло на итоги гонки: Норрис сошел, но был классифицирован последним, 18-м, поскольку преодолел более 90 процентов дистанции. Пиастри занял четвертую позицию.

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