Андреа Кими Антонелли: «В конце гонки было трудно, но я рад, что сумел попасть на подиум»

Антонелли рад первому подиуму в карьере в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что очень рад попаданию в топ-3.

«Очень напряженная гонка, но я очень доволен. Я хорошо стартовал, сумел подняться на третью позицию, и после этого оставался в группе лидеров.

На последнем отрезке я переборщил, слишком сильно атакуя позади Макса Ферстаппена, и немного «убил» свое переднее левое колесо. Так что в конце гонки мне было довольно трудно, но я рад, что сумел попасть на подиум.

Да, на этой трассе наша команда определенно хорошо выступает, машина невероятно работала на протяжении всего уик-энда. И я надеюсь, что мы сможем продемонстрировать такую же форму и в следующих гонках», – рассказал Антонелли.

Что случилось на Гран-при Канады: двойной подиум «Мерседеса», самоуничтожение «Макларена», сурок подбил Хэмилтона