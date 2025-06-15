Джордж Расселл о победе: «Потрясающий день для «Мерседеса», рад увидеть Антонелли на подиуме»

Расселл поделился эмоциями от первой победы в году.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл выиграл Гран-при Канады после старта с поул-позиции, его напарник Андреа Кими Антонелли финишировал третьим.

«Потрясающе вернуться на верхнюю ступень подиума. В последний раз такое было для нас в Вегасе. Было ощущение, что в прошлом году мы упустили победу и, пожалуй, выиграли сегодня благодаря невероятному кругу на поул вчера.

Конечно, я очень рад увидеть на подиуме и Кими.

Потрясающий день для команды. Спасибо всем на базе за работу, которая вернула нас в борьбу за победы. Это приятно», – заявил Джордж.

Антонелли завоевал подиум в 18 лет и 9 месяцев – это 3-й по молодости показатель в истории «Ф-1»

Гран-при Канады-2025. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис сошел после столкновения с Пиастри