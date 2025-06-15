Джордж Расселл о победе: «Потрясающий день для «Мерседеса», рад увидеть Антонелли на подиуме»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл Гран-при Канады после старта с поул-позиции, его напарник Андреа Кими Антонелли финишировал третьим.
«Потрясающе вернуться на верхнюю ступень подиума. В последний раз такое было для нас в Вегасе. Было ощущение, что в прошлом году мы упустили победу и, пожалуй, выиграли сегодня благодаря невероятному кругу на поул вчера.
Конечно, я очень рад увидеть на подиуме и Кими.
Потрясающий день для команды. Спасибо всем на базе за работу, которая вернула нас в борьбу за победы. Это приятно», – заявил Джордж.
Антонелли завоевал подиум в 18 лет и 9 месяцев – это 3-й по молодости показатель в истории «Ф-1»
Гран-при Канады-2025. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис сошел после столкновения с Пиастри