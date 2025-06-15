Фредерик Вассер: «Леклер ехал быстрее Расселла, но стал 8-м в квалификации – обидно, но у «Феррари» сильный гоночный темп»

В «Феррари» подвели итоги досадной квалификации Леклера.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер поделился мыслями после того, как Шарль Леклер занял восьмое место в квалификации к Гран-при Канады .

«Разочарование присутствует, потому что до шестого поворота он ехал быстрее на одну десятую, чем Расселл, но стал восьмым – это обидно. Думаю, его отвлекла машина впереди, он пытался воспользоваться слипстримом и потерял концентрацию.

Но так все сложилось, и мы должны извлечь плюсы. Мы отыгрались после пятницы и сражались за поул. Льюис [Хэмилтон] стал пятым и провел хорошую сессию.

В Монреале можно обгонять, и гоночный темп сильный. Скорость Шарля в третьей практике была очень хорошей, Льюис также выступал здорово», – сообщил Вассер в интервью итальянскому Sky Sport.

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