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Шарль Леклер: «Болид был достаточно хорош, чтобы взять поул – но я все испортил»

Леклер сожалеет о провале в квалификации в Канаде.

Пилот «Феррари» высказался о восьмом месте в квалификации к Гран-при Канады.

На финальном круге монегаск показал лучшее время в первом секторе, однако сразу после этого он столкнулся с заносом между седьмым и восьмым поворотом.

По радио Леклер обвинил во всем шедшего впереди (не на быстром круге) Изака Аджара, который оставил за собой грязный воздух – причину, как посчитал Шарль, нестабильного поведения болида.

«У меня был темп. Думаю, болид был достаточно хорош, чтобы взять поул – но я все испортил, меня это раздражает. Я только что вылез из машины, так что, очевидно, эмоции на пике. Я очень огорчен.

Не знаю, было ли правильным решение отправиться на круг пораньше или нет. Все закончилось тем, что мы наткнулись на Изака в середине шестого или седьмого поворота. Он был впереди в 100 метрах – но в случае с этими болидами и этим треком это означало потерю сцепления.

Жаль, ведь до этого момента я думал, что… Я хочу сказать, мы проехали всего семь поворотов, я думаю, круг мог получиться достаточно хорошим, чтобы взять поул. Поэтому я очень расстроен. Машина сегодня работала вполне хорошо – а мы не смогли извлечь из этого максимум», – сказал Леклер.  

Гран-при Канады-2025. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
logoШарль Леклер
logoРейсинг Буллз
logoФормула-1
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logoИзак Аджар
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