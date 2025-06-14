Юки Цунода: «Я определенно должен попадать в третий сегмент квалификации, такова цель»
Цунода рассказал о цели на квалификацию в Монреале.
Пилот «Ред Булл» Юки Цунода подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Канады, а также отметил, что в квалификационной сессии постарается пробиться в третий сегмент.
«Думаю, мы добились неплохого прогресса в работе по поиску оптимальных настроек болида. Хотя понятно, что на данный момент этого недостаточно. Постараемся прибавить в субботу.
Я определенно должен попадать в третий сегмент квалификации, такова цель. Опять же, посмотрим, как пройдет суббота. Мы еще можем сделать нашу машину быстрее – посмотрим, как мы с этим справимся», – рассказал Цунода.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
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