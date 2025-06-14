Цунода получит такой же болид, как у Ферстаппена, в субботу. Юки с Имолы использовал старые детали
«Ред Булл» предоставит второму пилоту равную технику в Монреале.
Пилот «Ред Булл» Юки Цунода сообщил, что в третьей сессии свободных заездов перед Гран-при Канады получит «бесплатное время на круге» благодаря обновлениям.
Команда должна установить новые детали перед субботними заездами и фактически довести машину Цуноды до спецификации болида Макса Ферстаппена.
Японский гонщик использовал старые компоненты после того, как попал в серьезную аварию в квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи в мае.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
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