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Цунода получит такой же болид, как у Ферстаппена, в субботу. Юки с Имолы использовал старые детали

«Ред Булл» предоставит второму пилоту равную технику в Монреале.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода сообщил, что в третьей сессии свободных заездов перед Гран-при Канады получит «бесплатное время на круге» благодаря обновлениям.

Команда должна установить новые детали перед субботними заездами и фактически довести машину Цуноды до спецификации болида Макса Ферстаппена.

Японский гонщик использовал старые компоненты после того, как попал в серьезную аварию в квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи в мае.

Юки Цунода: «Вообще не скучаю по «Рейсинг Буллз», я счастлив в «Ред Булл»

Юки Цунода о риске покинуть «Ред Булл»: «Знаю, что случится, если не буду показывать результат»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoРед Булл
logoЮки Цунода
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Эмилии-Романьи
logoФормула-1
Гран-при Канады
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