Юки Цунода: «Вообще не скучаю по «Рейсинг Буллз», я счастлив в «Ред Булл»

Цунода заявил, что не стремится в команду, где добивался успехов.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода ответил на вопрос о том, не скучает ли он по «Рейсинг Буллз », где уверенно выступал на старте сезона-2025.

«Вообще нет. Я счастлив в «Ред Булл» и рад видеть, что «Рейсинг Буллз» добились серьезного прогресса с прошлого года. Мои первые две гонки продемонстрировали, что ребята сработали здорово.

Теперь я в «Ред Булл», это новый вызов, но, повторюсь, я все равно доволен темпом.

Просто этот Гран-при [Испании ] получился по-настоящему странным, однако я по-прежнему считаю, что могу добиться большего, сделать то, чего никто не ожидает.

Так что я очень рад видеть такие выступления [«Рейсинг Буллз»], но в то же время сосредоточен на «Ред Булл » и на том, как мне работать еще лучше.

Этот Гран-при для меня немного особенный. Ощущения были странными, абсолютно неправильными. В остальном случаются взлеты и падения, но по крайней мере я доволен темпом, который показываю в каких-то сессиях.

В прошлом мало кто даже начинал [уик-энд] быстрее Макса [Ферстаппена]. Разумеется, чтобы выступать на его уровне, мне нужно сделать много шагов вперед, но я хотя бы на равных с ним в каких-то сессиях. Так что ощущения смешанные.

Конечно, в квалификациях, когда речь о последних нескольких десятых, он выжимает больше, особенно когда трасса эволюционирует. Условия на трассе меняются, и я все еще пытаюсь найти предел. В предыдущей машине я знал все, что происходит вокруг, и мог атаковать сильнее. Дело в том, что ты не до конца доверяешь болиду, и это в каком-то смысле нормально.

Речь о важных нескольких миллисекундах, нескольких десятых. В этом плане, естественно, сейчас он выжимает больше, чем я», – заявил Юки.

Макс Ферстаппен о напарниках: «Цунода не промах. Так продолжается давно – может, это знак. Знак чего? Сами скажите»

Юки Цунода: «Проблема не в моем темпе. Не знаю, в чем она заключается – у меня нет ответа на этот вопрос»