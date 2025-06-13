Макс Ферстаппен: «Даже не думаю о борьбе с «Маклареном» в Канаде, будет тяжело сразиться за подиум с «Феррари» и «Мерседесом»

Ферстаппен уверен в поражении от «Макларена» в Монреале.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своих целях на Гран-при Канады, где намерен соревноваться с «Феррари » и «Мерседесом», но не с «Маклареном ».

«Сейчас ситуация немного другая. Но если получится побороться за подиум с «Феррари» и «Мерседесом », это уже станет хорошим достижением.

[«Макларен»] быстрее. Я даже не думаю об этом и больше сосредоточен на других командах. Знаю, что, к примеру, в прошлом году «Мерседес» выступал очень сильно на этой трассе. Так что сразиться за подиум уже будет тяжело.

Если сравнивать с прошлым годом, я действительно считаю, что мы сделали болид более управляемым. Больших проблем с балансом нет. Конечно, мы знаем некоторые свои недостатки: мы не идеально проезжаем низкоскоростные участки, поребрики и кочки.

Мы движемся в правильном направлении, если сравнивать с прошлым сезоном. Теперь нужно в целом прибавить в эффективности», – проанализировал ситуацию четырехкратный чемпион «Формулы-1».

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