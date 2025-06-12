Фернандо Алонсо: «Ред Булл» не в числе 2-3 лучших машин, а Ферстаппен борется. Макс проводит лучший сезон каждый год»

Алонсо поделился восторженной оценкой Ферстаппена.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо высказался о выступлениях коллеги из «Ред Булл» Макса Ферстаппена в последнее время.

«В этом году его машина не в числе двух или трех лучших, а он все равно борется.

Не думаю, что этот сезон сильно отличается от других. На мой взгляд, пока что Ферстаппен каждый год проводит свой лучший сезон. В 2021-м он вырвал титул у Льюиса Хэмилтона , а затем доминировал несколько лет подряд. В прошлом году у него не было самого доминирующего болида, но он завоевал титул за несколько гонок до конца.

Он всегда на высочайшем уровне, и это работа «Ред Булл » – предоставить ему машину, которая позволит бороться за титул. Но в нем самом сомнений нет», – произнес двукратный чемпион «Формулы-1» в интервью DAZN.

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