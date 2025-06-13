24 часа Ле-Мана. «Кадиллак» занял первый ряд в квалификации, «Порше» №5 стартует 3-й, лучшая из «Феррари» – 7-й

Два «Кадиллака» показали лучшие времена в гиперпоуле в Ле-Мане.

Алекс Линн за рулем «Кадиллака» №12 (выступает с Уиллом Стивенсом и Норманом Нато) стал быстрейшим в заключительной части квалификации к «24 часам Ле-Мана» и начнет гонку с поул-позиции, вторым сессию завершил Эрл Бамбер за рулем гиперкара №38 (выступает с Дженсоном Баттоном и Себастьяном Бурдэ ).

Третьим стартует экипаж «Порше» №5 (Жюльен Андлауэр, Микель Кристенсен, Матье Жамине), четвертым – «БМВ» №15 (Кевин Магнуссен , Раффаэле Марчелло, Дрис Вантор). Машина «Порше» №6 ранее была дисквалифицирована из квалификации из-за недовеса.

Неудачно квалификация сложилась для «Феррари», доминирующей в WEC. Гиперкар №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) начнет заезд лишь седьмым, №51 (Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци) – 11-й, лучшая из «Тойот» №8 (Себастьян Буэми, Брендон Хартли, Ре Хиракава) – десятой.

«Феррари» сияет в гиперкарах! Победа в каждой гонке года, фаворит «Ле-Мана» – в чем секрет?

Чемпионы WEC из «Порше» дисквалифицированы из квалификации к «24 часам Ле-Мана» из-за недовеса гиперкара