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24 часа Ле-Мана. «Кадиллак» занял первый ряд в квалификации, «Порше» №5 стартует 3-й, лучшая из «Феррари» – 7-й

Два «Кадиллака» показали лучшие времена в гиперпоуле в Ле-Мане.

Алекс Линн за рулем «Кадиллака» №12 (выступает с Уиллом Стивенсом и Норманом Нато) стал быстрейшим в заключительной части квалификации к «24 часам Ле-Мана» и начнет гонку с поул-позиции, вторым сессию завершил Эрл Бамбер за рулем гиперкара №38 (выступает с Дженсоном Баттоном и Себастьяном Бурдэ).

Третьим стартует экипаж «Порше» №5 (Жюльен Андлауэр, Микель Кристенсен, Матье Жамине), четвертым – «БМВ» №15 (Кевин Магнуссен, Раффаэле Марчелло, Дрис Вантор). Машина «Порше» №6 ранее была дисквалифицирована из квалификации из-за недовеса.

Неудачно квалификация сложилась для «Феррари», доминирующей в WEC. Гиперкар №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) начнет заезд лишь седьмым, №51 (Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци) – 11-й, лучшая из «Тойот» №8 (Себастьян Буэми, Брендон Хартли, Ре Хиракава) – десятой.

«Феррари» сияет в гиперкарах! Победа в каждой гонке года, фаворит «Ле-Мана» – в чем секрет?

Чемпионы WEC из «Порше» дисквалифицированы из квалификации к «24 часам Ле-Мана» из-за недовеса гиперкара

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт гонки «24 часа Ле-Мана»
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logo24 часа Ле-Мана
Норман Нато
Джеймс Каладо
Алессандро Пьер Гвиди
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БМВ
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logoАлекс Линн
logoАнтонио Джовинацци
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Раффаэле Марчелло
Ре Хиракава
Эрл Бамбер
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