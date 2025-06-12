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  • Против бен Сулайема выступил австрийский автоспортивный клуб: «ФИА погрузилась в мрачный период демократического отката, напрашиваются сравнения с крайностями политических лидеров»
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Против бен Сулайема выступил австрийский автоспортивный клуб: «ФИА погрузилась в мрачный период демократического отката, напрашиваются сравнения с крайностями политических лидеров»

Австрийская организация призвала коллег по ФИА отвергнуть идеи бен Сулайема.

Австрийский автомобильный, мотоциклетный и туристический клуб (ÖAMTC) – один из членов-основателей ФИА – обратился к коллегам с призывом проголосовать против предложений президента Федерации Мохаммеда бен Сулайема.

Сегодня Генеральная ассамблея ФИА должна принять решения по ряду вопросов. В частности, бен Сулайем предлагает отстранять потенциальных кандидатов от выдвижения в президенты, если возникнут вопросы к их «профессионально порядочности».

ÖAMTC обрушился с критикой на действия Мохаммеда, который заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Выборы состоятся в конце года.

«Авторитету ФИА как организации уже нанесен ущерб из-за постоянных ошибок и провалов руководства. Это не аномалии, а особенности неисправной системы управления в отсутствие нормальных внутренних обсуждений и дискуссий», – говорится в письме.

Австрийская организация допускает, что бен Сулайем действует не в интересах ФИА:

«Если существует даже риск, что данные изменения выгодны текущей администрации ФИА, а не самой ФИА, такие изменения нельзя одобрять. Есть достаточно времени для более тщательного размышления. Если это желательные изменения, они останутся таковыми и после следующих выборов».

Кроме того, ÖAMTC сообщил о кризисе в Федерации.

«ФИА погрузилась в мрачный период демократического отката. Из-за недавних действий и изменений внутри организации напрашиваются сравнения с крайностями политических лидеров, которые стремятся разрушить систему сдержек и противовесов – основу ответственного управления», – написал клуб, заявив об «огромных рисках» для ФИА.

Президент ФИА бен Сулайем пойдет на 2-й срок: «Надо делать Федерацию сильнее – бессмысленно, что один пилот зарабатывает больше. Пусть Сайнс-старший выдвигается, это демократия»

36 членов ФИА поддержали бен Сулайема: «Поистине выдающийся прорыв за 4 года, но это слишком короткий срок для всех амбициозных реформ»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
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