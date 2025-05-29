36 членов ФИА поддержали бен Сулайема: «Поистине выдающийся прорыв за 4 года, но это слишком короткий срок для всех амбициозных реформ»

Президент ФИА заручился поддержкой почти 40 национальных клубов.

36 местных федераций и клубов ФИА написали открытое письмо в поддержку президента Мохаммеда бен Сулайема.

Бен Сулайем ранее сообщил, что пойдет на второй срок, двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший заявлял, что рассматривает выдвижение. Выборы пройдут в конце года.

Действующего президента поддержали национальные федерации и автоспортивные клубы из Южной и Центральной Америк, Испании и Канады, а также вице-президент по автоспорту в Южной Америке Фабиана Экклстоун – жена экс-владельца «Формулы-1» Берни Экклстоуна .

«Дорогой президент Мохаммед, от лица клубов, перечисленных ниже, мы выражаем искреннюю благодарность за вашу службу, целеустремленность, видение и, главное, исполнение своего Манифеста, как вы обещали нам, членам [ФИА].

Мы все прекрасно осознаем катастрофическую финансовую ситуацию, которую вы унаследовали. Без ваших решительных и смелых действий с первого же дня под угрозой оказалось бы само будущее ФИА. Прорыв, достигнутый менее чем за четыре года, является поистине выдающимся, особенно в сочетании с профессиональными системами управления, которые вы внедрили параллельно.

Как президенты клубов мы лично чувствуем и видим ежедневное внимание, которое вы и ваша команда руководителей уделяете поддержке и взаимодействию с нами, относясь к каждому с равным уважением. Мы глубоко ценим этот инклюзивный подход.

Мы также признаем и высоко оцениваем значительные усилия, предпринятые вами и вашей командой для укрепления позиции ФИА как мирового лидера в сфере мобильности и автоспорта. Благодаря вашему руководству сила и репутация бренда ФИА заметно возросли.

В то же время мы понимаем, что четыре года – слишком короткий срок для завершения всех амбициозных реформ, которые вы инициировали. Поэтому мы настоятельно призываем вас выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах во время ежегодной Генеральной Ассамблеи, чтобы вы могли продолжить важную работу, которую начали, при нашей полной поддержке, с глубоким уважением и оптимизмом в отношении будущего», – говорится в письме.

Президент ФИА бен Сулайем пойдет на 2-й срок: «Надо делать Федерацию сильнее – бессмысленно, что один пилот зарабатывает больше. Пусть Сайнс-старший выдвигается, это демократия»

Бен Сулайем предлагает изменить правила ФИА, чтобы контролировать выдвижение других кандидатов в президенты (BBC)